Unfall mit mehreren Fahrzeugen: Langer Stau auf der B17 in Augsburg

Auf der B17 in Augsburg hat sich am Mittwochnachmittag in Fahrtrichtung Landsberg ein größerer Unfall ereignet: Nach Angaben der Polizei krachte es um kurz nach 16 Uhr zwischen den Anschlussstellen WWK-Arena und Inningen. An dem Unfall waren nach ersten Angaben zehn Fahrzeuge beteiligt: Zunächst kollidierten zwei Fahrzeuge, acht dahinter folgende konnten nicht mehr rechtzeitig bremsen.

Langer Stau nach Unfall auf B17 bei Augsburg

Drei Personen wurden nach Auskunft der Einsatzzentrale leicht verletzt, ein neun Monate alter Säugling wurde vorsorglich untersucht. Ein Rettungswagen brachte sie alle ins Krankenhaus. Ein benachrichtigter Rettungshubschrauber landete auf der Fahrbahn, wurde zur Behandlung aber nicht gebraucht. Die involvierten Fahrzeuge wurden abgeschleppt.

Auf der B17 in Augsburg hat sich zwischen WWK-Arena und Inningen ein Unfall mit insgesamt zehn Fahrzeugen ereignet. Dabei wurden drei Personen leicht verletzt, es entstand ein langer Stau. Foto: Christoph Bruder

Feuerwehr und Rettungshubschrauber im Einsatz

Aufgrund des Unfalls staute sich der Verkehr weit zurück, gegen 17.45 Uhr reichte die Schlange bis über die Anschlussstelle Kobelweg hinaus. Im Augsburger Süden kam es auch auf anderen Strecken zu Verzögerungen. Die Aufräumarbeiten liefen zu dieser Zeit noch, die Unfallstelle wurde im Lauf des frühen Abends jedoch geräumt. Die Berufsfeuerwehr und die Freiwillige Feuerwehr Göggingen waren im Einsatz, unter anderem, um auslaufende Betriebsmittel zu binden und zu beseitigen. (AZ)