Augsburg

18:30 Uhr

Uni-Kliniken in Bayern: Zahl der Corona-Patienten in Augsburg am höchsten

Unter den bayerischen Uniklinika hat das Augsburger Krankenhaus aktuell am meisten Patienten und Patientinnen mit Corona in Behandlung.

Plus In Augsburgs Uniklinik sind 27 Intensivbetten belegt. Die Klinikleitung rechnet mit steigenden Zahlen, hofft aber durch die Impfungen auf eine gemäßigte vierte Welle.

Von Stefan Krog

Die Zahl der Corona-Patienten und -Patientinnen am Universitätsklinikum Augsburg hat sich seit Ende August deutlich erhöht. Am Montag waren 15 Intensiv- und zwölf Normalbetten auf den Corona-Stationen belegt. "Was uns ein wenig Sorge bereitet, ist, dass Augsburg im Vergleich mit den anderen bayerischen Universitätsklinika aktuell die meisten Covid-19-Patientinnen und -Patienten behandelt", so Vorstandsvorsitzender Prof. Michael Beyer.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen