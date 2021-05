Augsburg

12:30 Uhr

Uni und Hochschule: Diese Studienfächer in Augsburg sind bundesweit spitze

Plus Im neuen CHE-Hochschulranking für den deutschsprachigen Raum werden die Uni und Hochschule Augsburg in mehreren Fächern sehr gut bewertet. Bald startet ein neues Angebot.

Von Eva Maria Knab

Wie gut sind Augsburger Studienangebote im bundesweiten Vergleich? Das kann man im neuen CHE-Ranking nachlesen, das Anfang Mai veröffentlicht wurde. In dem wichtigsten Hochschulranking für den deutschsprachigen Raum wurden verschiedene Fächer neu bewertet. An der Universität Augsburg gab es diesmal Spitzenplatzierungen für Wirtschaftsinformatik und Wirtschaftsingenieurwesen. Die Hochschule für angewandte Wissenschaften (früher Fachhochschule) schneidet in Informatik sehr gut ab.

