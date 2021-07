Unbekannte schlagen Schaufensterscheibe in Augsburg ein

Es war nachts gegen 3.30 Uhr, als eine Schaufensterscheibe im Augsburger Univiertel zu Bruch ging. Die Polizei hofft auf Hinweise.

Sachbeschädigung im Universitätsviertel: Am Sonntag gegen 3.30 Uhr schlugen Unbekannte eine Schaufensterscheibe eines Kinderhortes in der Herman-Köhl-Straße ein.

Anwohnerin beobachtet ein Pärchen, das den Tatort verlässt

Eine Anwohnerin hörte zur genannten Zeit verdächtige Geräusche, so die Polizei. Die Frau konnte noch ein Pärchen weggehen sehen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 1000 Euro. Hinweise an die PoIizeiinspektion Augsburg-Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710. (möh)