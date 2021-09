Autofahrer fährt Kind auf Fahrrad in Augsburg an und flüchtet

Zwei Fälle von Unfallfluchten meldet die Polizei. Bei einem Vorfall wurde ein zehnjähriger Bub angefahren.

Ein zehn Jahre altes Kind hat am Donnerstagabend gegen 19.20 Uhr der Polizei mitgeteilt, dass es soeben von einem Auto in der Lilienthalstraße im Universitätsviertel angefahren wurde.

Ein mutmaßlicher, silberfarbener BMW sei im Schritttempo aus einer Ausfahrt herausgefahren und habe den Zehnjährigen, der mit einem Kinderfahrrad unterwegs war, berührt. Laut Polizei stürzte der Bub nicht, erlitt aber wohl eine leichte Prellung am linken Bein. Das Auto fuhr in unbekannte Richtung davon. Die Polizei bittet nun Zeugen, sich unter 0821/323-2710 zu melden. Eine weitere Unfallflucht hat sich am Donnerstag in Lechhausen ereignet.

Ein 65-Jähriger hatte seinen roten BMW im Zeitraum von 10.50 bis 11.50 Uhr auf dem Parkdeck eines Ärztehauses in der Neuburger Straße 40 geparkt. Als er zurückkehrte, stellte er einen frischen Streifschaden über die gesamte rechte Fahrzeugseite fest. Der Verursacher war abgehauen. Der Schaden beträgt rund 2000 Euro. Hinweise unter 0821/323-2310. (ina)