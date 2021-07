Fahrerflucht in Augsburg: Ampel touchiert und davongefahren

Ein Fahrzeug hat an einer Ampel in Augsburg einen Schaden hinterlassen. Warum die Polizei von einem großen Fahrzeug ausgeht.

Ein Fahrzeug touchierte am Mittwoch in der Zeit von 19.15 bis 19.20 Uhr an der Kreuzung Bürgermeister-Ulrich-Straße/Forschungsallee die dortige Lichtzeichenanlage und beschädigte damit auch die Leuchtelemente der Fußgängerampel. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Aufgrund der Lage des Schadens geht die Polizei von einem hohen Fahrzeug (Lkw oder Omnibus) aus. An der Lichtzeichenanlage entstand ein Schaden in Höhe von rund 500 Euro. Die Polizeiinspektion Augsburg Süd nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen. (ziss)