Polizei entdeckt leeres Fahrzeug auf Straßenbahngleisen

Mitten in der Nacht sieht die Polizei ein leeres Auto auf Trambahngleisen im Univiertel stehen. Sie kann den Besitzer ermitteln. Dennoch sucht sie Zeugen.

Am Montag gegen 4 Uhr fiel einer Polizeistreife ein VW Polo auf, der auf den Trambahngleisen in der Piccardstraße stand. Passagiere waren nicht mehr anzutreffen. Im Fahrzeug seien die Airbags ausgelöst gewesen, was offenbar Folge des Überfahrens der Gleise gewesen sei, so die Polizei. Das Fahrzeug wurde abgeschleppt, um die Gleise wieder freizumachen. Gleichzeitig wurde der Fahrzeugbesitzer ermittelt.

Dieser gab an, dass im Laufe des Abends seine Jacke samt Autoschlüssel aus einer Augsburger Bar entwendet worden sei. Die Polizei ermittelt nun die Hintergründe. Durch das Überfahren der Gleise wurde eine Kontaktspule beschädigt, wodurch ein Sachschaden von rund 1000 Euro entstand. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Süd unter Telefon 0821/323-2710 zu melden. (bau)