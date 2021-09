Polizei fahndet nach Fahrraddieb in Augsburg

Selbst wenn ein Fahrrad abgeschlossen ist, ist es für Diebe interessant, wie dieser Fall in Augsburg beweist.

Am Dienstag 7. September, zwischen 13.30 Uhr und 15 Uhr, stellte eine 39-Jährige ihre grünes Mountainbike Cube Aim Pro an einem Fahrradständer in der Lilienthalstraße (auf Höhe der 10er Hausnummern) ab.

Als sie zurückkehrte, musste sie feststellen, dass das Rad gestohlen war. Hinweise zum unbekannten Täter liegen laut Polizei nicht vor. Die PI Augsburg Süd bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2710. (sil)