Unbekannter Mann belästigt 14-Jährige wegen ihrer „schönen Füße“

Nach einem ungewöhnlichen Belästigungs-Vorfall im Augsburger Univiertel bittet die Polizei um Hinweise. Es gibt eine Beschreibung des Mannes.

Besonders angetan von Frauenfüßen ist offenbar ein Unbekannter, der nach Angaben der Polizei eine 14-Jährige im Univiertel belästigt hat. Der ungewöhnliche Vorfall ereignete sich am vergangenen Freitag gegen 13.40 Uhr. Im Universitätsviertel fasste der bislang unbekannte Mann der Jugendlichen an die Füße.

Polizei: Mann belästigt 14-Jährige in Augsburg wegen ihrer „schönen Füße“

Laut Polizei folgte er der Jugendlichen offenbar zunächst von einem Bekleidungsgeschäft in der Lilienthalstraße bis zu deren Wohnung in der Josef-Priller-Straße und sprach sie dort auf ihre „schönen Füße“ an. Unmittelbar danach fasste der Unbekannte der 14-Jährigen an deren unbekleideten Füße. Die Jugendliche forderte ihn auf, dies zu unterlassen und zu gehen. Nachdem die 14-Jährige in die elterliche Wohnung ging, entfernte sich der Unbekannte in Richtung Hugo-Junkers-Straße.

Er wird, wie folgt, beschrieben: etwa 25 bis 30 Jahre alt, rund 1,80 bis 1,85 Meter groß, dunkler Teint, kurze schwarze gekräuselte Haare und ungepflegter Bart. Der Mann trug eine viereckige Brille mit dunklem Gestell, ein weißes T-Shirt mit einer blau umrahmten Aufschrift „Maler“, eine blaue Stoffhose (vermutlich Arbeitskleidung) und schwarze Arbeitsschuhe. Er führte einen schwarzen Rucksack mit sich. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2710. (eva)