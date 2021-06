Augsburg

Unterwegs auf der Maxstraße: So war die Stimmung am Wochenende nach den Krawallen

Am Wochenende war die Polizei mit einem großen Aufgebot in der Augsburger Innenstadt präsent.

Plus Diverse Verbote und ein großes Polizeiaufgebot sorgen für weniger Feiervolk in der Augsburger Innenstadt. Auch kommendes Wochenende wird das Konzept für die Maxstraße beibehalten.

Von Stefan Krog

Nach den Krawallen vor einer Woche ist das vergangene Wochenende in der Augsburger Innenstadt weitgehend ruhig verlaufen. Die Polizei verzeichnete weniger Störungen als an einem "normalen" Maximilianstraßenwochenende. Das Sicherheitskonzept von Polizei und Stadt habe am vergangenen Wochenende sehr gut gegriffen, so Ordnungsreferent Frank Pintsch ( CSU) am Sonntag. "Wir haben einen friedlichen und schönen Stadtsommer erlebt." Auch Polizeisprecher Roland Wengert sprach von einer "friedlichen und entspannten Atmosphäre". Es kam nur sehr vereinzelt zu Tätlichkeiten. Die Polizei war mit einem Großaufgebot in der Stadt unterwegs und patrouillierte durch Maximilianstraße und Innenstadt. Die Lokale in der Maximilianstraße waren allesamt gut besucht, die Plätze draußen voll belegt.

