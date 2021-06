Augsburg

vor 37 Min.

Unwetterbilanz: Sturm und Regen richten in Augsburg schwere Schäden an

Plus Feuerwehr und Polizei waren am Dienstagabend in Augsburg im Dauereinsatz. Am Königsplatz ist eine der großen Kastanien abgebrochen. Die Beseitigung der Unwetterfolgen dürfte Monate dauern.

Von Fridtjof Atterdal

Das Unwetter am Dienstagabend hat in Augsburg vor allem Feuerwehr und Polizei im Atem gehalten und große Schäden angerichtet. In nur zwei Stunden entwurzelte der Gewittersturm Bäume, deckte Dächer ab und verwüstete Gärten. Eine Frau wurde von einem herabstürzenden Ast getroffen und verletzt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen.

Themen folgen