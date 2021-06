Augsburg

06:30 Uhr

Urlaub daheim: Beine hochlegen an Augsburgs Stränden

Plus Im Sonnendeck und am Kultstrand können die Augsburger Urlaubsflair genießen. Corona-Einschränkungen gibt es allerdings auch dort.

Von Miriam Zissler

Mit Beginn der Pfingstferien waren sie wieder da, die Urlaubsbilder von Sonne, Sand und Meer. Viele Augsburger hat es in den vergangenen Tagen in die Ferne gezogen. Doch die Daheimgebliebenen müssen sich nicht grämen. Sie können ihre Füße ebenfalls in den Sand stecken – an Augsburgs Stadtstränden am Sonnendeck und Kultstrand. Doch natürlich gelten auch dort neue Regeln.

Themen folgen