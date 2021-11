Augsburg

19:00 Uhr

Urteil zu milde? Was den Maxstraßen-Straftäter jetzt erwartet

Plus Er galt als einer der Rädelsführer in der Krawallnacht in der Maxstraße im Juni. Das Urteil gegen den jungen Äthiopier fanden manche zu lasch. Was ein Experte dazu sagt.

Von Ina Marks

Als Richterin Rose Oelbermann vor wenigen Tagen das Urteil gegen einen der Rädelsführer der Augsburger Krawallnacht fällte, sagte sie: "Was da passiert ist, ist noch nie in unserer schönen Maximilianstraße passiert. Und es soll auch nie wieder vorkommen." Zu zwei Jahren Freiheitsstrafe auf Bewährung und mehreren Auflagen verurteilte sie den 20-jährigen Äthiopier, unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte (wir berichteten). Das Urteil sorgte mitunter für Unverständnis. Für manche Leserinnen und Leser war es zu lasch. Dieser Eindruck sei falsch, sagt hingegen Erwin Schletterer. Als langjähriger Leiter des Vereins "Die Brücke", der sich um straffällig gewordene Jugendliche kümmert, erklärt der 60-Jährige, warum das Urteil zahlreiche Konsequenzen für den Straftäter bedeutet.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen