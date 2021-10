Veranstaltung der Polizei: Wie schützt man sich vor Telefonbetrügern?

In Augsburg kommt es vermehrt zu betrügerischen Anrufen. Um die Menschen zu sensibilisieren, lädt die Polizei zu einer Veranstaltung ein, die ein Theater mitgestaltet.

Wie die Polizei berichtet, nimmt die Zahl der betrügerischen Anrufe in der Stadt Augsburg wieder zu. Die Kriminellen behaupten am Telefon meist, dass Geld oder Wertgegenstände der Angerufenen nicht sicher seien oder auf Spuren untersucht werden müssten. Eine weitere Masche sind sogenannte Schockanrufe. Hierbei geben die Täter häufig vor, dass Angehörige des Angerufenen Geld benötigen würden, etwa für Medikamente oder zur Zahlung einer Kaution. Laut Polizei blieb es diesmal bei allen polizeibekannten Fällen bei einem Versuch, es kam zu keinem Vermögensschaden. In diesem Zusammenhang weist die Polizei auf ein Präventionsangebot hin.

In Kooperation mit der Theatergruppe Musikverein Graben wird Besucherinnen und Besuchern dargestellt, wie schnell man Opfer von Betrügern werden kann. In realitätsnahen Szenen spielen Schauspielerinnen und Schauspieler verschiedene Betrügereien vor. Im Anschluss gibt die Kriminalpolizei Informationen und Tipps, wie man sich vor derartigen Straftaten schützen kann.

Das sind die Termine für die Theatervorstellung in Graben

Termine: 18., 19. und 20. Oktober jeweils um 18 Uhr im Bürgerhaus Graben, Lechfelder Straße 12. Der Besuch der rund eineinhalbstündigen Theatervorstellung ist kostenlos. Vor allem für die Auftaktveranstaltung am kommenden Montag sind noch freie Plätze verfügbar. Eine Anmeldung bei der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle ist unter 0821/323-3737 erforderlich. (ina)

