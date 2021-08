Verkehr: Am Stellenwert des Fahrrads scheiden sich in Augsburg die Geister

Plus Über den Kurs der künftigen Verkehrspolitik in Augsburg gehen die Meinungen unserer Leserinnen und Leser weit auseinander. Wegfallende Parkplätze für Autos rufen Kritik hervor.

Die Verkehrspolitik in Augsburg ist ein Thema, das viele Menschen bewegt. Das zeigt die Resonanz auf unsere Aktion, sich über die Zukunft der Mobilität in Augsburg zu äußern. Viele Leserinnen und Leser haben sich daran beteiligt.