Verkehr an Augsburger Schulen: Schnelle Autofahrer beißen in die Zitrone

50 Autofahrer wurden im Bereich der Fröbel-Volksschule in Augsburg-Haunstetten kontrolliert. Einige waren schneller als mit 30 Stundenkilometern unterwegs.

Die Verkehrspolizei Augsburg kontrollierte mit Unterstützung der Schülerinnen und Schüler der vierten Jahrgangsstufe am Mittwoch die Geschwindigkeit in der Kopernikusstraße im Bereich der Fröbel-Volksschule. FCA-Spieler Florian Niederlechner war ebenfalls mit von der Partie. Zwischen 8.15 und 9.30 Uhr wurde so das Tempo von rund 50 Fahrzeugen überprüft. Verkehrsteilnehmer, die sich an die Geschwindigkeitsbeschränkung von 30 Stundenkilometern hielten, bekamen von den Kindern lobende Worte und Gummibärchen. Andere, die schneller unterwegs waren, wurden von den Kindern ermahnt. Als Strafe wurde ihnen zudem der Biss in eine Zitronenscheibe angeboten.

Etwa zwei Drittel der Verkehrsteilnehmer hielten sich an die Geschwindigkeitsvorgabe. Die anderen überschritten die Höchstgeschwindigkeit meist nur um wenige Stundenkilometer, sodass nur mündliche Verwarnungen ausgesprochen wurden. Das schnellste Fahrzeug war laut Polizei mit 41 Stundenkilometern unterwegs. Schlimmer und wesentlich nachhaltiger für die Verkehrsteilnehmer war es jedoch, sich den Kindern stellen zu müssen und einen Biss in die saure Zitrone zu wagen. (ziss)