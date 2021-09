Augsburg

Verkehr in Augsburg: Parkleitsystem soll im Oktober starten

So werden die LED-Tafeln des neuen Park- und Verkehrsleitsystems aussehen, wenn sie in einigen Wochen in den Betrieb gehen.

Plus Die elektronischen Wegweiser werden Autofahrern die Kapazitäten in Innenstadtparkhäusern anzeigen und sollen auch am Zoo zum Einsatz kommen.

Von Stefan Krog

Das elektronische Park- und Verkehrsleitsystem in der Augsburger Innenstadt soll voraussichtlich im Oktober in Betrieb gehen. Das teilte das städtische Baureferat auf Nachfrage unserer Redaktion mit. Ursprünglich war als Starttermin der Anfang des Jahres 2021 angepeilt worden, unter anderem aufgrund der Corona-Pandemie und wegen Verzögerungen bei der Auftragsvergabe verschob sich die Inbetriebnahme aber mehrmals.

