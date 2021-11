Verkehr in Hermanstraße bleibt Streitfall: "Stadt hat nur Radler im Blick"

Plus Nicht jeder ist über die Fahrradstreifen in der Hermanstraße glücklich. Welche Probleme die veränderte Verkehrssituation bereitet und wie die Politik den Versuch bewertet.

"Die Stadt hat nur noch die Radfahrer im Blick." Diese Kritik bekommt Michael Müller von Besucherinnen und Besuchern des Hermanfriedhofs immer wieder zu hören. Sie sind alles andere als glücklich über die Fahrradstreifen in der Hermanstraße, denen rund 30 Parkplätze weichen mussten. Friedhofsgänger beklagen, man habe kaum noch Möglichkeiten, mit dem Auto anzuhalten, um Pflanzen und Blumenerde anzuliefern oder jemanden aussteigen zu lassen. Gerade Senioren, die nicht mehr gut zu Fuß sind, stünden vor einem Problem. "Die Älteren sind die Leidtragenden", bestätigt Friedhofsverwalter Müller. Eine Entwicklung schmerzt ihn besonders.