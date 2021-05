Vermisst: Polizei sucht 56-Jährige aus Augsburg

Seit einer Woche wird die 56 Jahre alte Marion Mielich aus Augsburg vermisst. Am 24. Mai war sie noch in Dillingen, dann verliert sich ihr Spur.

Die Polizei sucht nach einer 56 Jahre alten Frau aus Augsburg. Marion Mielich (geborene Rackisch) wird nach Angaben der Beamten seit Montag, 24. Mai, vermisst. Sie war zuletzt in Dillingen bei einer Bekannten zu Besuch und machte sich am Morgen des 24. Mai um 8.30 Uhr mit dem Taxi wieder auf den Weg nach Augsburg. Seither fehlt jede Spur von der 56-Jährigen, "die sich vermutlich gerade in einer psychischen Ausnahmesituation befindet", so die Polizei.

Marion Mielich aus Augsburg wird vermisst. Foto: Polizei Schwaben Nord

Wer hat vermisste Frau aus Augsburg gesehen?

Die den Angehörigen bekannten Anlaufpunkte wurden von der Polizei bereits erfolglos überprüft. Die Beamten bitten um Hinweise unter der Telefonnummer 0821/323 2710 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle. Marion Mielich wird so beschrieben: 165 cm groß, schlanke Statur, bekleidet mit einer rosa Jacke, einer dunklen Jacke und einer blauer Mütze.