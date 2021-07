Vermisste 53-Jährige Augsburgerin bei Landsberg aufgegriffen

Seit Dienstagabend fehlte von einer 53-Jährigen aus dem Augsburger Univiertel jede Spur. Die Polizei konnte sie im Bereich Landsberg am Lech aufgreifen.

Seit Dienstagabend galt eine 53-jährige Augsburgerin als vermisst. Wie die Polizei mitteilte, verließ die Frau zu diesem Zeitpunkt ihre Wohnung im Univiertel und befand sich offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand.

Die Augsburgerin konnte am Donnerstagmorgen gegen 5.30 Uhr im Bereich Landsberg am Lech aufgegriffen werden. Laut Polizei war die leicht unterkühlt und wurde zur ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus eingewiesen. (ziss)