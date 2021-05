Vermisste 56-Jährige aus Augsburg wieder aufgetaucht

Eine Woche lang wurde eine 56 Jahre alte Frau aus Augsburg vermisst. Nun gab die Polizei bekannt, dass sie gefunden wurde.

Entwarnung in Augsburg: Die 56-jährige Frau, die seit Montag, 24. Mai, vermisst worden war, ist gefunden worden. Sie wurde zur ärztlichen Versorgung in eine Augsburger Klinik gebracht. Das teilte die Polizei am Abend des 31. Mai mit.