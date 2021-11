Augsburg

Versandhandel: Stadt denkt über häufigere Leerung der Papiertonne nach

Plus In der Corona-Pandemie hat sich der Anteil an Kartonagen im Papiermüll nochmal erhöht. Das bringt Tonnen und Fahrzeuge in Augsburg an die Kapazitätsgrenze.

Von Stefan Krog

Der städtische Abfallwirtschaftsbetrieb (AWS) will in den kommenden Monaten prüfen, ob er bei der Papiertonne vom bisher drei- auf einen zweiwöchigen Leerungsrhythmus umsteigt. Hintergrund: In den vergangenen Monaten kam es immer wieder vor, dass Bürger und Bürgerinnen keinen Platz mehr in der Papiertonne hatten und Kartons auf die Tonne oder daneben stellten. Das Problem: Die Müllabfuhr leerte mitunter nur die Tonne aus und ließ den zusätzlichen Papierabfall stehen. Auch mehrere Leser und Leserinnen beschwerten sich bei unserer Redaktion darüber.

