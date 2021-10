Augsburg

07:00 Uhr

Verstöße beim Bau? Baumallianz fürchtet um Kastanien in Augsburger Biergarten

Plus Der Wirt eines Restaurants in der Rosenaustraße will umbauen. Die Augsburger Baumallianz sieht alte Kastanien im Biergarten in Gefahr und schlägt Alarm bei der Stadt.

Von Eva Maria Knab

Im Biergarten des Restaurants Nehir Hecht in der Rosenaustraße stehen große, alte Kastanien. Bei Gästen sind die Plätze unter den großen, alten Bäumen im Sommer sehr beliebt. Doch nun bedrohen Umbaupläne des Pächters offenbar das geschützte Grün. Die Augsburger Baumallianz hat bei der Stadt Alarm geschlagen, weil sie um vier große Kastanien fürchtet. Nach Angaben des Umweltreferats zeichnen sich durch die Bauarbeiten erste Schäden ab. Es seien entsprechende Schritte eingeleitet worden.

