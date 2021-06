Verunglückte Parkversuche rufen Polizei auf den Plan

Ein 50-Jähriger will in Kriegshaber sein Auto parken und touchiert dabei zwei geparkte Wagen. Drei Zeuginnen ist es zu verdanken, dass er nicht flüchten kann.

Er unternahm zwei Versuche, um sein Auto einzuparken, doch beide gingen schief. Ein 50-Jähriger touchierte in der Hertelstraße in Kriegshaber zunächst den einen Pkw und fuhr dann in die Schmutterstraße weiter, wo er noch einmal einparken wollte, dabei aber wieder ein Auto anfuhr. Den ersten Vorfall hatte eine 22-Jährige beobachtet, den zweiten zwei 17- und 18-jährige Frauen. Letztere informierten die Polizei, als sie bemerkten, dass der Mann einfach weiterfahren wollte, und hielten ihn bis zum Eintreffen der Streife fest.

Weil der Mann nach Alkohol roch, ordnete die Polizei einen Alkoholtest sowie eine Blutentnahme an. Das Ergebnis: 1,78 Promille. Die Polizei stellte den Führerschein des Mannes sicher, den nun ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkohol erwartet. Der Sachschaden lag bei 4500 Euro, so die Polizei. (nip)