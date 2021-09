Verwirrung um neue Corona-Regeln: Bislang keine 3G-Pflicht auf dem Plärrer

Plus Für einen Besuch des Vergnügungsparks auf dem Plärrer benötigt man bisher keinen 3G-Nachweis. Das könnte sich nun ändern - womöglich gibt es aber noch einen Ausweg.

Kommt nun eine 3G-Pflicht auf dem Plärrer oder nicht? Noch herrscht Unklarheit darüber, wie sich die seit diesem Donnerstag geltenden neuen bayerischen Corona-Regeln auf den Vergnügungspark auf dem Plärrergelände auswirken. Der Plärrer-Familienpark ist immer von Donnerstag bis Sonntag geöffnet. Zumindest aktuell ist weiter kein 3G-Nachweis erforderlich. Josef Diebold, der Vorsitzende des Schwäbischen Schaustellerverbands, hofft, dass das auch so bleibe. Man sei aktuell mit der Stadt im Gespräch, um das weitere Vorgehen zu klären, sagte er auf Anfrage unserer Redaktion.