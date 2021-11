Viele Gebäude in Augsburg erstrahlen am Weltfrühchentag in Lila

Am Welt-Frühgeborenen-Tag werden in Augsburg viele Gebäude in der Farbe Lila angeleuchtet. Was es mit der Aktion auf sich hat.

Am Welt-Frühgeborenen-Tag am Mittwoch, 17. November, erstrahlen in Augsburg das Rathaus, der Königsplatz, die WWK-Arena und die Kinderklinik in der Farbe Lila. Mit der Aktion soll auf die Probleme zu früh geborener Kinder aufmerksam gemacht werden, heißt es in einer Mitteilung des Universitätsklinikums Augsburg (UKA).

Am UKA wurden in den letzten fünf Jahren 1400 Kinder zu früh geboren, also vor Ablauf der 37. Schwangerschaftswoche. Insgesamt sind acht bis zehn Prozent aller Geburten Frühgeburten. Ein Frühchen war auch Sophia, sie kam mit 340 Gramm in der Uniklinik zur Welt. Ihre Überlebenschancen waren minimal. Aber Sophia hat es geschafft. Heute ist Sophia zehn Jahre alt und ein gesundes Mädchen.

Weltfrühchentag in Augsburg: Treffen müssen entfallen

Nicht jeder hat so viel Glück wie Sophia und ihre Eltern. Wie der Vater, der im Jahr 2006 seine Drillingsfrühchen verlor und zu den Gründern der Stiftung EFCNI (European Foundation for the Care of Newborn Infants) gehört. Seit er am 17. November 2008 Vater einer gesunden Tochter wurde, erinnert die Welt jedes Jahr an diesem Tag an zu früh geborene Kinder. Weltweit treffen sich Elterngruppen, weltweit erstrahlen Kliniken und öffentliche Gebäude in der Farbe Lila.

Frühchen: Wenn Kinder zu früh auf die Welt kommen 1 / 4 Zurück Vorwärts Definition : Eine normale Schwangerschaft dauert 40 Wochen. Kommt ein Kind vor Vollendung der 37. Schwangerschaftswoche oder mit einem Geburtsgewicht von weniger als 2500 Gramm zur Welt, spricht man von einem Frühchen.

Überlebenschancen : Laut einer Erhebung des Aqua-Instituts in Göttingen lagen die Überlebenschancen im Jahr 2014 in Deutschland bei mit 24 vollendeten Schwangerschaftswochen geborenen Kindern bei 76 Prozent. Bei Kindern, die in der 22. Schwangerschaftswoche geboren wurden, lagen die Überlebenschancen nur noch bei knapp 21 Prozent. Zweites Kriterium ist das Gewicht: Lange galten Kinder, die mit weniger als 500 Gramm zur Welt kommen, als kaum überlebensfähig. Inzwischen können sie in Einzelfällen gerettet werden.

Spätfolgen : Wegen der noch nicht abgeschlossenen Entwicklung drohen vor allem extremen Frühchen gesundheitliche Probleme. Die häufigsten Spätfolgen sind Entwicklungsverzögerungen, Atemwegserkrankungen, Störungen der Motorik und der Aufmerksamkeit. Darunter leidet Studien zufolge rund ein Drittel dieser Kinder. Frühgeborene haben etwa ein erhöhtes Risiko für Infektionen, Hirnblutungen und Darmentzündungen, sagt Katarina Eglin, Sprecherin des Bundesverbandes „Das frühgeborene Kind“.

Ursachen: Unterschiedliche Faktoren können das Risiko für eine Frühgeburt erhöhen. Dazu zählen Entzündungen im Mutterleib, Störungen an der Gebärmutter, Mehrlingsschwangerschaften. Auch Alkohol und Drogen, Rauchen, Übergewicht, späte Schwangerschaft, vorausgegangene Frühgeburten spielen eine Rolle.

Den Welt-Frühgeborenen-Tag nimmt auch der 1990 gegründete Augsburger Förderkreis für Früh- und Risikogeborene jedes Jahr zum Anlass, um den Austausch der Betroffenen zu unterstützen und Kontakte zu pflegen. Seit 2008 werden ehemalige Frühgeborene der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin am UKA mit ihren Eltern eingeladen, um sich bei Kaffee und Kuchen auszutauschen. Leider muss diese Tradition pandemiebedingt in diesem Jahr entfallen. Stattdessen erhalten die Frühchen-Eltern kleine Aufmerksamkeiten für ihre kleinen Helden, teilt das UKA mit. (AZ)

