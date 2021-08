Augsburg

12:00 Uhr

Viele Gläubige in Augsburg kehren ihrer Kirche den Rücken

Plus 2019 und 2020 traten rund 3500 Katholiken in Augsburg aus der Kirche aus, bei den Protestanten waren es etwa 1350. Aber es gibt auch Rückkehrer.

Von Silvia Kämpf

Die Zahl der Kirchenaustritte ist während Corona offenbar gesunken. Bischof Bertram Meier hält dies für "bemerkenswert". Womöglich, mutmaßt er, hätten viele Menschen in der oft isolierten Zeit gemerkt, wie sehr die Gemeinschaft vom Glauben gestärkt werde und "dass Kirche für sie in Krisenzeiten immer da" sei. Der Bischof vergleicht die Zahlen mit einem Seismographen. Vieles habe seit Pandemiebeginn nicht stattfinden können. Dennoch gingen in der Stadt immer noch mehr als 100.000 Menschen jeden Sonntag in die Kirche. Nicht enthalten in dieser Zahl seien die zusätzlichen Angebote vom Livestream bis zum Hausgottesdienst. Bei den Protestanten entwickelt sich die Zahl der Mitglieder ähnlich, allerdings bezieht sie sich auf ein etwas größeres Gebiet, das über die Augsburger Grenzen hinausgeht.

