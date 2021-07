Augsburg

Volker Ullrich schwört die Augsburger CSU auf den Wahlkampf ein

Volker Ullrich ist alter und neuer Vorsitzender der Augsburger CSU. Am Montagabend wurde er im Kongress am Park im Amt bestätigt.

Plus Die Augsburger CSU bestätigt den Bundestagsabgeordneten Volker Ullrich als Vorsitzenden. Laut OB Eva Weber werde die Partei eine "Gratwanderung" hinlegen müssen.

Von Stefan Krog

Die Augsburger CSU hat am Montagabend ihren Vorsitzenden Volker Ullrich für weitere zwei Jahre im Amt bestätigt. Ullrich bekam ohne Gegenkandidaten 56 von 66 abgegebenen Stimmen. Der Parteitag, an dem Parteichef und Ministerpräsident Markus Söder teilnahm, wurde zum informellen Wahlkampfauftakt der CSU in Augsburg. Ullrich, der Bundestagsabgeordneter ist, sagte, die CSU setze auf Klimaschutz, "aber nicht über Verbote und Verzicht, sondern über Vernunft und Innovation". Die CSU habe den Anspruch, weiter die prägende politische Kraft in Augsburg zu sein und das Direktmandat zu verteidigen. Dafür müsse man aber um jede Stimme kämpfen. "Die Bundestagswahl ist eine Richtungsentscheidung fürs Land: Die Frage ist, ob es einen bürgerlichen Kurs mit Neuerzählung des Aufstiegsversprechens gibt oder ein Experiment mit Rot-Rot-Grün", so Ullrich.

