Volle Mülltonnen: Der Abfall ist ein Abbild der Gesellschaft

Plus Ein gewisses Aufkommen an Müll lässt sich nicht vermeiden. Doch manches davon wäre unnötig.

Um die 54.000 Gewichtstonnen aus Augsburger Haushalten und Geschäften landen pro Jahr in den Öfen der Müllverbrennungsanlage in Lechhausen. Vieles davon ist nicht vermeidbar: Manche Verbrauchsgüter sorgen einfach für Müll, manche Gebrauchsgegenstände geben irgendwann den Geist auf. Um eine gewisse Menge an Abfall kommt man nicht drumrum, wenn Konsum und Wirtschaftstätigkeit nicht auf Null heruntergefahren werden sollen.

