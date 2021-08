Augsburg

Vom Eisenbahner zum Chef der Sparda-Bank Augsburg - Peter Noppinger geht

Plus Der langjährige Vorstandsvorsitzende Peter Noppinger ist das Gesicht der Sparda-Bank Augsburg. Was ihn zum Abschied aus dem Berufsleben bewegt.

Von Michael Hörmann

Peter Noppinger ist ein Mensch, der sich selbst nicht in den Mittelpunkt rückt. Er muss nicht überall vorne dabei sein. Diese Grundeinstellung passt eigentlich gar nicht zur beruflichen Stellung des 63-Jährigen. 22 Jahre lang war der Banker im Vorstand der Sparda-Bank Augsburg tätig, davon die zurückliegenden sieben Jahre als Vorstandsvorsitzender. Noppinger war in diesem Zeitraum das Gesicht der Genossenschaftsbank. Jetzt geht es für den Vater von zwei erwachsenen Söhnen in den Ruhestand. Bei der Sparda-Bank steht ein Stabwechsel an. "Ich denke, dass der familiäre Charakter unserer Bank bewahrt wird", sagt der scheidende Vorstandschef. Ein vertrauensvoller Umgang mit Kunden sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sei ihm immer sehr wichtig gewesen.

