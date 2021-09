Augsburg

Vom Start-up zum Weltmarktführer: Wer ist die Firma Ambu Innovation?

Plus Alles begann in Kissing, mittlerweile beschäftigt Ambu Innovation über 100 Menschen und sitzt in einem der modernsten Gebäude Augsburgs - das alles mit Einmal-Endoskopen.

Von Andrea Wenzel

Wie ein Wurm schlängelt sich ein etwa fingerdicker Schlauch durch den menschlichen Körper, an seiner Spitze sitzt eine winzige Kamera. Es ist ein Endoskop auf dem Weg zu Organen und Körperhöhlen, von denen aus es Bilder liefern soll, die etwas über den Gesundheitszustand des Patienten aussagen. Die Endoskopie gehört heute zu den gängigen Diagnostik-Methoden in der Medizin. Die Magen- oder Darmspiegelung sind Beispiele dafür. Endoskope sind dabei hoch komplexe Apparaturen, die Optik, Mechanik und Elektronik miteinander verbinden und in denen viel Fachwissen der beteiligten Ingenieure steckt. Einige dieser Entwickler sitzen in Augsburg und tüfteln hier an der Medizintechnik der Zukunft.

