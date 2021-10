Vom Unfallort unerlaubt verschwunden - Polizei sucht Zeugen

Mancher Verkehrssünder macht sich lieber aus dem Staub, als zu seinem Fahrfehler zu stehen. Die Polizei sucht Zeugen, die in Oberhausen Beobachtungen gemacht haben.

Wer beobachtet hat, wie zwischen Dienstag, 5. Oktober, 17.30 Uhr, und Mittwoch, 6. Oktober, 11 Uhr, ein geparkter grauer Fiat in der Oberhauser Eschenhofstraße (Höhe der 40er-Hausnummern) angefahren wurde, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion 5 unter der Rufnummer 0821/3232510 zu melden. Der Verursacher des Streifschadens am linken Fahrzeugheck in Höhe von 3500 Euro entfernte sich vom Unfallort, ohne sich zu erkennen zu geben.