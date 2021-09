Von AfD-Verlusten profitiert? Augsburger Freie Wähler sauer wegen Wahlanalyse

Plus FW-Stadtrat Peter Hummel sagt, es gebe keine namhaften Wählerwanderungen wegen der Corona-Politik. Er distanziert sich von Aussagen von Parteichef Aiwanger.

Freie-Wähler-Stadtrat Peter Hummel weist die Überlegungen von AfD-Chef Andreas Jurca zurück, nach denen die Verluste der AfD dadurch erklärbar seien, dass Gegner und Gegnerinnen von Corona-Maßnahmen nicht nur bei der AfD, sondern auch bei Freien Wählern und der "Basis" ihr Kreuz gemacht haben könnten. Gleichzeitig distanzierte sich Hummel deutlich von den impfkritischen Aussagen von FW-Parteichef Hubert Aiwanger.