Augsburg

18:45 Uhr

Von Apassionata ins Seniorenheim: Ein Profitänzer will Altenpfleger werden

Plus Profitänzer Diego Da Silva strandet durch Corona in Augsburg und hofft auf einen Ausbildungsplatz zum Altenpfleger. Jetzt kämpft er darum, dass er in Deutschland bleiben kann.

Von Silvia Kämpf

Er ist Brasilianer, 32 Jahre alt, und wegen Corona regelrecht in Augsburg gestrandet. Vor zwei Jahren kam der in Salvador de Bahia geborene Diego Da Silva nach Deutschland, um als Vertragskünstler an der Pferdeshow "Apassionata" mitzuwirken. Als im März vergangenen Jahres alle Großveranstaltungen abgesagt werden, wird auch er arbeitslos. Weil die Ausweisung droht, hält er sich mit einem Job als Fitnesstrainer über Wasser und geht zum Arbeitsamt nach Augsburg. Auch aus einem Engagement bei "König der Löwen" in Paris wird nichts. Jetzt hat der junge Mann neue Pläne.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

