Von Augsburg aus sendet Klassik Radio nun auch bis Österreich und in die Schweiz

Plus Seit Kurzem wird im neuen Firmensitz in der Fuggerstraße gearbeitet. Firmengründer Ulrich Kubak liebt das pulsierende Leben in der Innenstadt und die Nähe zum Stadtmarkt.

Von Miriam Zissler

Zwei Tage nachdem Klassik Radio im Oktober den Sendebetrieb in Augsburg aufgenommen hat, kam schon der erste Klassik-Star an den Lech: Moderator Rolando Villazón war erstmals für seine Radioshow per Flughafen-Shuttle nach Augsburg gebracht und am Königsplatz herausgelassen worden. Da stand der quirlige Star mit seinen dunklen Locken und rotem Schal und wusste nicht weiter. Dabei war er dem Sender schon ganz nah: Seit Oktober residiert Klassik Radio im frisch sanierten ehemaligen Stadtarchiv an der Fuggerstraße, direkt am Stadtmarkt. Firmengründer Ulrich Kubak eilte selbst an den Kö, um den Radiomoderator abzuholen und führte ihn anschließend über den Stadtmarkt und zeigte ihm den neuen Firmensitz. "Rolando Villazón lebt selbst in Paris und war aber von Augsburg total angetan", berichtet Kubak, der gebürtiger Augsburger ist. Er entschied vor über fünf Jahren, den Hauptsitz und den Sendebetrieb von Hamburg nach Augsburg zu holen.

