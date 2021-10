Von Auto übersehen: Fußgänger wird bei Unfall in Haunstetten leicht verletzt

Ein Autofahrer hatte in Augsburg-Haunstetten beim Abbiegen einen Fußgänger übersehen. Der Verletzte musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Unfall mit einem Verletzten in Haunstetten: Am Donnerstag um 14.15 Uhr bog ein 59-jähriger Pkw-Fahrer bei grünem Ampellicht von der Ellensindstraße kommend auf die Haunstetter Straße in südliche Richtung ein. Gleichzeitig überquerte ein 67-jähriger Fußgänger die Haunstetter Straße in westliche Richtung, ebenfalls bei grüner Ampel. Hierbei übersah der Pkw-Fahrer den bevorrechtigten Fußgänger, sodass es zum Zusammenstoß kam, teilt die Polizei mit.

Der 67-Jährige wurde leicht verletzt, erlitt eine Kopfplatzwunde sowie mehrere Schürfwunden und kam mit dem Rettungswagen ins Universitätsklinikum Augsburg. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. (möh)

