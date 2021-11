Von Müll bis Hochwasser: Themenwoche der Uni Augsburg zur Geografie

Studierende der Uni Augsburg geben mit einer Themenwoche Einblicke in die vielfältige Arbeit der Geografen. Auch eine Müllsammelaktion an der Kahnfahrt ist geplant.

Ob Stadtentwicklung oder Klimaforschung, Wirtschaft oder Umweltschutz. In all diesen Bereichen arbeiten und forschen Geografen und Geografinnen. Sie ergründen Böden und Wasser, entwickeln den ländlichen Raum und beschäftigen sich mit Verkehr in unterschiedlichen menschlichen Bereichen. Augsburger Geografiestudierende geben mit einer öffentlichen Themenwoche Einblicke in ihre Disziplin.

Im Rahmen der "Geography Awareness Week" bieten die Studierenden zusammen mit Partnern zahlreiche digitale und der Pandemie angepasste Präsenzveranstaltungen. Am Montag, 15. November, geht es im Unikino an der Universität um das Thema: Wo endet Fiktion und wo beginnt Realität in Avatar? Im Rahmen eines Projektseminars wird der Film aus politisch-ökologischer Sicht eingeführt und anschließend diskutiert. Einlass ist ab 18.15 Uhr, Hörsaal 1, Gebäude C).

Themenwoche der Uni: Experte erklärt die Ursachen von Hochwasser

Am Donnerstag, 18. November, spricht Wolfgang Rieger über "Hochwasser ist nicht gleich Hochwasser". Der Experte des Landesamtes für Umwelt wird auf Herausforderungen, Maßnahmen, Strategien und die Notwendigkeit für ein Verständnis der unterschiedlichen Ursachen für die Entstehung von Überschwemmungen eingehen. Insgesamt steht die Umsetzung eines effektiven integralen Hochwassermanagements im Fokus. (Universität, ab 18 Uhr, Raum N2045, Universitätsstraße 6a)

Am Samstag, 20. November, gehen Studierende zusammen mit Greenpeace Augsburg, dem Jugendzentrum Villa und dem Forum Plastikfreies Augsburg an der Kahnfahrt zum Müllsammeln. (14 bis 18 Uhr, Kahnfahrt Augsburg) Für Kübel und Zangen ist laut Veranstalter gesorgt, wer mitmachen will, sollte jedoch eigene Handschuhe mitbringen.

Digitale Angebote aus dem Bereich der Geografie

Darüber hinaus gibt es bei der Themenwoche auch zahlreiche digitale Angebote. Ein hybrider Vortrag in Präsenz und online am Freitag, 19. November, beschäftigt sich mit der Darstellung von Informationen in Karten, hier zum Thema: Sex mal anders. (Universität, ab 17.30 Uhr, Zoom und Raum N2045, Fakultät für Angewandte Informatik, Universitätsstraße 6a). Weitere Infos und Anmeldung zur Präsenzteilnahme gibt es auf der Webseite tinyurl.com/GeoAwareness. In den Gebäuden der Universität gelten die 3G- (geimpft, genesen, getestet) und Maskenregeln. (eva)