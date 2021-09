Augsburg

12:00 Uhr

Vor 26 Jahren war er Azubi, heute ist Puschner Direktor der Sparda-Bank

Plus Ralph Puschner ist neuer Vorstandsvorsitzender der Sparda-Bank Augsburg. Er möchte den Nachwuchs im eigenen Haus fördern und sagt, auf welche Punkte er besonders achtet.

Von Michael Hörmann

Sara Dimitrijevikj macht eine Ausbildung zur Bankkauffrau bei der Sparda-Bank in Augsburg. Die Auszubildende im zweiten Lehrjahr ist derzeit im Schalterbereich in der Hauptstelle in der Prinzregentenstraße tätig. "Es war immer mein Berufswunsch, eine Bankausbildung zu machen", sagt die 20-Jährige. Ralph Puschner hatte ein anderes Berufsziel. Er wollte Pilot werden. Das klappte Anfang der 90er-Jahre nicht. Puschner ging zur Sparda-Bank in Augsburg und machte ebenfalls eine Ausbildung zum Bankkaufmann. Es folgte ein steiler Karriereweg. 26 Jahre ist der 47-Jährige nun für die Bank tätig. Seit diesem Monat ist der dreifache Familienvater der Chef. Er ist Vorstandsvorsitzender. Dass ihm die Ausbildung des Nachwuchses im eigenen Haus besonders am Herzen liegt, mag insofern wohl wenig überraschen.

