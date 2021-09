Augsburg

18:00 Uhr

Vor Wahllokal abgeschleppt: Schule lässt Parkplatz überwachen

Plus Wer am Sonntag das Wahllokal im Augsburger Holbein-Gymnasium aufsuchte, musste damit rechnen, dass er abgeschleppt wird - wenn er das Auto auf den Schulparkplatz stellte.

Von Jörg Heinzle

An Wahltagen bekommt das Holbein-Gymnasium in Augsburg regelmäßig prominenten Besuch. Bundestagsvizepräsidentin Claudia Roth (Grüne), die in der Innenstadt wohnt, gibt hier ihr Stimme ab, ebenso wie Oberbürgermeisterin Eva Weber ( CSU). Weber und Roth kamen am Wahlsonntag zu Fuß. Wer allerdings mit dem Auto kam und seinen Wagen auf dem Parkplatz der Schule abstellte, der lief Gefahr, abgeschleppt zu werden. Bei mindestens einem Fahrzeug ist das am Sonntag auch passiert. Kostenpunkt: 215 Euro - laut Abschleppunternehmen ein "Sonderpreis".

