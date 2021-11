Augsburg

07:00 Uhr

Vor dem Augsburger Zeughaus ist 2021 wieder eine Weihnachtsinsel geplant

Plus Nach dem Ausfall im Vorjahr gibt es in diesem Advent wieder Kunsthandwerk vor dem Augsburger Zeughaus. Ein beliebter Weihnachtsmarkt pausiert aber nochmals.

Im vergangenen Jahr verlagerte der Verein zur Förderung von Kunst, Spiel und Handwerk die Weihnachtsinsel ins Internet, um seinen Beschickerinnen und Beschickern zumindest den einen oder anderen Online-Einkauf zu ermöglichen. In diesem Jahr soll der Markt, der seit 40 Jahren für sein großes Angebot an Kunsthandwerklichem bekannt ist, wieder wie gewohnt vor dem Augsburger Zeughaus stattfinden. Wie der Veranstalter auf seiner Webseite ankündigt, ist der Auftakt am Freitag, 26. November, geplant. Öffnen wird die Weihnachtsinsel bis 23. Dezember jeweils Donnerstag bis Sonntag von 11 bis 20 Uhr. Anstelle eines Kulturprogramms im Zelt sind Darbietungen für Kinder im Freien geplant.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen