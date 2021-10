Augsburg

Vor der City-Galerie in Augsburg soll es 2021 wieder ein Winterland geben

Plus Veranstalter Helmut Wiedemann will nach einem Jahr Pause wieder durchstarten. Was auf dem Willy-Brandt-Platz geplant ist und was die Stadt dazu sagt.

Von Michael Hörmann

Die Stadt Augsburg will nach eigenen Angaben alles dafür tun, damit der Augsburger Christkindlesmarkt in diesem Jahr stattfinden kann. Im Vorjahr war die Großveranstaltung vor dem Rathaus wegen der Corona-Pandemie abgesagt worden. Ausfallen musste auch die kleinere Veranstaltung "Winterland" auf dem Willy-Brandt-Platz. Organisator Helmut Wiedemann will in diesem Jahr aber wieder durchstarten. Für Winterland, das ist die elfte Auflage geht, gibt es dann einige Neuerungen. Die Genehmigung der Stadt steht ähnlich wie beim Christkindlesmarkt allerdings noch aus.

