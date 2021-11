Vorweihnachtszeit: Am Freitag ist in Augsburg die "Nacht der 1000 Lichter"

Die "Nacht der 1000 Lichter" in Augsburg findet 2021 wieder statt. Der Altstadtverein stellt Kerzen in den Gassen auf. Es soll ein Zeichen der Hoffnung gesendet werden.

Der Christkindlesmarkt in Augsburg ist abgesagt, ebenso wie einige andere vorweihnachtliche Veranstaltungen. Stimmungsvoll ist dagegen die Weihnachtsbeleuchtung in der Innenstadt. Am Freitag, 3. Dezember, wird es auch in der Altstadt hell. Die beliebte "Nacht der 1000 Lichter" findet wieder statt.

Augsburger "Nacht der 1000 Lichter" 2021: Freitag von 16 bis 20 Uhr

1000 Kerzen werden von den Mitgliedern des Vereins Augsburg Altstadt Aktiv aufgestellt. "Wir möchten wie letztes Jahr mit unseren Kerzen ein Zeichen der Hoffnung senden", sagt Marcus Frank. Der Vorsitzende des Vereins hofft, dass viele Besucherinnen und Besucher die Stille und Schönheit der Altstadt an diesem Abend genießen werden. Die Aktion ist zwischen 16 und 20 Uhr angesetzt.

Die Nacht der 1000 Lichter ist eng mit dem früheren Vorsitzenden des Altstadtvereins Johannes Althammer verbunden. Althammer war im Mai 2018 im Alter von 58 Jahren gestorben. (möh)

