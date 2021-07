Augsburg

WG ade: Claudia Roth zieht in Augsburg in ihre erste eigene Wohnung

Claudia Roth gewährt Einblicke in ihre erste eigene Wohnung in Augsburg. Sie ist freundlich, hell, hat einen kleinen Freisitz und einen Aufzug. Was will man mehr?

Plus Bundestagsvizepräsidentin Claudia Roth beendet im Alter von 65 ihr WG-Leben. Sie sagt, sie sei so aufgeregt wie seinerzeit beim Auszug von zu Hause.

Von Silvia Kämpf

Am Ende einer langen Sitzungswoche in Berlin erklimmt sie leichtfüßig, beinahe beschwingt die Stufen zum Grünen-Büro in der Augsburger Katharinengasse. Vor ihr liegen ein entspanntes Wochenende in den noch relativ ungewohnten eigenen vier Wänden und ein Besuch von "Chicago" auf der Freilichtbühne. Es ist Bundestagsvizepräsidentin Claudia Roth anzusehen, dass sie sich auf das vor ihr Liegende freut. Im Alter von 65 Jahren sagte sie sich: "Komm, jetzt versuch ich's." Nach jahrzehntelanger Erfahrung des WG-Lebens suchte sie sich ihre erste nur von ihr selbst bewohnte Bleibe.

