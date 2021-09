Augsburg

vor 49 Min.

Wahlzettel in Gefahr? Stadt Augsburg reagiert auf Kritik an Briefbehälter

Provisorischer Briefbehälter vor dem Verwaltungsgebäude an der Blauen Kappe.

Plus Ein "Ersatzbriefkasten" an der Blauen Kappe soll helfen, die Briefwahl-Flut zu bewältigen. Allerdings könnte dieser leicht gestohlen werden. Nun gibt es eine Lösung.

Von Jörg Heinzle

Es ist eine echte Briefflut, die in diesen Tagen bei der Stadt Augsburg eingeht. Der Grund dafür ist die hohe Zahl der Briefwähler, die bei dieser Bundestagswahl alle Rekorde brechen wird. Mehr als 78.000 Briefwahlunterlagen hat die Stadt inzwischen ausgegeben - und diese Unterlagen kommen jetzt alle zurück. Im Verwaltungsgebäude der Stadt an der Blauen Kappe werden die Kuverts mit den ausgefüllten Wahlzetteln gesammelt und sortiert. Damit die Briefkästen nicht überquellen, steht vor dem Gebäude eine große Metalltonne, in die man die Unterlagen einwerfen kann. Doch wie sicher ist die Tonne - könnte man sie mit etwas krimineller Energie einfach stehlen und damit Stimmen vernichten? Einige Wählerinnen und Wähler machen sich deshalb Sorgen. Die Stadt reagiert nun darauf.

