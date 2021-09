Augsburg

vor 16 Min.

Wann wird die Karolinenstraße nach dem Großbrand wieder freigegeben?

Seit zwei Wochen ist die Karolinenstraße gesperrt. Die Arbeiten an Haus Nummer 15 sind nach dem Großbrand sehr aufwendig.

Plus Seit zwei Wochen ist die Augsburger Karolinenstraße gesperrt. Am abgebrannten Haus wird täglich gearbeitet, doch ein Ende scheint noch nicht absehbar.

Von Ina Marks

Die kleinen Kinder auf dem Gehweg in der Karolinenstraße legen ihre Köpfe in die Nacken und schauen fasziniert nach oben. "Das schaffen die doch nie", sagt ein kleiner Junge aus der Kita-Gruppe skeptisch über die Arbeiten am abgebrannten Haus. "Doch, es dauert halt nur länger", meint eine der Erzieherinnen. Doch wie lange? Wann kann die Karolinenstraße für Autos und vor allem für die Straßenbahnen nach dem Großbrand wieder freigegeben werden? Die Sperrung hat immense Auswirkungen.

