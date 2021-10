Augsburg

01.10.2021

Warnung vor vierter Welle: "Müssen mit sehr hohen Zahlen rechnen"

Plus Vor ziemlich genau einem Jahr schoss die Corona-Inzidenz in Augsburg nach oben und erreichte Rekordwerte. Es deutet einiges darauf hin, dass das wieder passieren könnte.

Von Stefan Krog

Nach Einschätzung des Gesundheitsamtes steht eine vierte Corona-Welle mit hohen Inzidenzwerten in Augsburg unmittelbar bevor. "Ich gehe davon aus, dass die Werte jetzt relativ schnell steigen werden", so der stellvertretende Gesundheitsamtsleiter Dr. Thomas Wibmer. Es seien zwar 71 Prozent der Augsburger Bevölkerung ab zwölf Jahren vollständig geimpft (61 Prozent über alle Altersgruppen hinweg), gleichzeitig sei die Delta-Variante deutlich ansteckender. Am Freitag lag die Sieben-Tage-Inzidenz in Augsburg laut Robert-Koch-Institut bei 113,2. Vergleiche man den aktuellen Verlauf mit dem vor exakt einem Jahr, sehe man große Parallelen. Zwischen der ersten und zweiten Oktoberwoche begann damals der ungebremste Anstieg auf Werte über 350, die zu den höchsten in Deutschland gehörten. "Wir müssen auch in diesem Jahr wahrscheinlich mit sehr hohen Zahlen rechnen", so Wibmer.

