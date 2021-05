Augsburg

Warten auf Corona-Entwarnung: So liegt Augsburg im Städte-Vergleich

Wie entwickelt sich die Pandemie? In Augsburg gabt es zuletzt einen Trend nach unten – allerdings mit Rückschlägen.

Plus In München öffnen die Biergärten, in Augsburg stagniert dagegen die Corona-Inzidenz. Bayernweit gehen die Zahlen derzeit sehr weit auseinander. Aber warum?

Von Jörg Heinzle

Manche Blicke aus Augsburg richten sich derzeit etwas neidisch in Richtung München: Dort ist die Sieben-Tage-Inzidenz unter den Wert von 100 gesunken. Bleibt es dabei, dann kann dort schon in wenigen Tagen die Außengastronomie öffnen, ebenso Kinos und Theater. Auch Hotels, Pensionen und Campingplätze dürfen dann ab dem Pfingstwochenende wieder Gäste empfangen. Die Stadt Augsburg ist von der 100er-Marke noch ein ganzes Stück entfernt. Am Montag meldete das Robert-Koch-Institut eine Corona-Inzidenz von 184,1 – damit lag der Wert sogar etwas höher als vor einer Woche. Augsburg steht mit dieser Situation aber nicht alleine da. Das zeigt ein Vergleich bayerischer Städte.

