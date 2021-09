Augsburg

vor 2 Min.

Warum AfD-Kandidat Raimond Scheirich aus Augsburg in den Bundestag will

Plus Raimond Scheirich ist Direktkandidat der AfD im Wahlkreis Augsburg. Wie der Stadtrat die Sonderrolle der Partei bewertet und welche Schwerpunktthemen er setzt.

Von Michael Hörmann

Zur Politik kam Raimond Scheirich im Jahr 2017. Es war der Moment, als er in die AfD (Alternative für Deutschland) eintrat. Zuvor war er in keiner Partei oder politischen Organisation tätig. "Zur Politik führte mich meine wachsende Unzufriedenheit über die Entwicklungen in Deutschland", sagt der 31-Jährige im Rückblick. Angefangen bei der Migrationspolitik, der Steuer- und Finanzpolitik, der Energiepolitik bis hin zur Umweltpolitik. Der AfD-Politiker sitzt seit Mai 2020 im Augsburger Stadtrat. Nun tritt er für seine Partei als Direktkandidat im Wahlkreis Augsburg bei der Bundestagswahl an.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen