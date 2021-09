Augsburg

07:00 Uhr

Warum "Günni" nach 25 Jahren die Kneipe "Commerzienrat Riegele" aufgibt

Plus Günter Fritsch hat über zwei Jahrzehnte das Gasthaus "Commerzienrat Riegele" am Königsplatz geführt. Dass er das Wirtsleben an den Nagel hing, hat nicht nur mit Corona zu tun.

Von Ina Marks

Es soll Stammgäste gegeben haben, die kamen über 20 Jahre lang jeden Tag in den Commerzienrat Riegele, um ihr Bier zu trinken und einen Plausch abzuhalten. "Das hier ist für mich mehr Wohnzimmer als mein eigenes daheim", soll der ein oder andere sinngemäß gesagt haben. Doch seit rund vier Wochen hat die Kneipe in dem denkmalgeschützten Haus in der Bürgermeister-Fischer-Straße/Ecke Königsplatz geschlossen. Wirt Günter Fritsch hat nach 25 Jahren sein Leben als Gastronom beendet. Der 56-Jährige hat mit einem lachenden und einem weinenden Auge Abschied von "seiner" Gaststätte genommen, in der er manchmal sogar übernachtet hatte.

