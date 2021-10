Warum am Dienstag in Augsburg Ampeln ausfielen

Im Augsburger Stadtgebiet sind am Dienstagvormittag mehrere Ampeln ausgefallen. Nun steht der Grund dafür fest.

Und plötzlich ging nichts mehr. Gegen 11 Uhr sind am Dienstagvormittag einige Ampelanlagen in Augsburg ausgefallen. Betroffen waren unter anderem die Ampeln Mittlerer Graben in der Innenstadt, Gögginger Brücke, Pferseer Straße, Aindlinger Straße in Lechhausen und Ulmer Straße in Oberhausen. Nach Angaben der Stadt waren insgesamt neun Ampelanlagen betroffen. Die Polizei schickte Streifen los, um an den Örtlichkeiten präsent zu sein. Gegen 13 Uhr brachte der Störungsdienst des Tiefbauamtes die Anlagen wieder zum Laufen.

Darum sind in Augsburg die Ampeln ausgefallen

Die Ausfälle standen im Zusammenhang mit Arbeiten am Netzwerk der Lichtzeichen, berichtet Baureferent Gerd Merkle (CSU) auf Nachfrage. Warum es bei diesen notwendigen Arbeiten zu einem technischen Ausfall einzelner Anlagen kam, müsse nun in Zusammenarbeit mit den Herstellern geklärt werden.

Im Falle einer Störung würden die Ampelanlagen immer auf die Rückfallebene des Gelb-Blinkens schalten. "Eine Gefährdung des Verkehrs war somit zu keiner Zeit gegeben." Die Ausfälle am Dienstag hätten aber nichts mit den letzten Ausfällen aufgrund der Stromschwankungen zu tun. (ina)

